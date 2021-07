Laschet verspricht Hilfe

In Hagen hat das Unwetter erhebliche Schäden angerichtet. Straßen wurden überschwemmt und unterspült. In privaten Häusern, Firmen aber auch öffentlichen Gebäuden liefen die Keller voll, Ortsteile waren von der Welt abgeschnitten. Oberbürgermeister Erik Schulz spricht von einer Katastrophe. Das genaue Ausmaß der Schäden könne man noch gar nicht abschätzen. Laschet dankte alle Helfern, lobte die Zusammenarbeit in der Krisensituation und versprach danach Städten wie Hagen Hilfe vom Land.