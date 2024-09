LebensArt - Frauen wollen (wieder) in die Berufswelt

Worum geht es?

Kinder oder Karriere? Viele Frauen stellen sich oft diese Frage. Dass beides geht, ist kein Geheimnis. Doch oft ist der Einstieg wieder in Beruf nicht ganz so einfach. Genau da knüpft ,,defakto'' an und möchte, in Zusammenarbeit mit dem JobCenter Hagen, Frauen unterstützen. Am 18.09.24 stellten sich die Frauen in der Pelmke vor.

Wie läuft das Projekt ab?

Das Projekt dauert insgesamt neun Monate und ist in drei Phasen eingeteilt. In jeder Phase geht es um die individuellen Wünsche und Vorstellungen der Frauen. Das Projekt hat auch einen Theater-Teil, in dem sich dioe Frauen kreativ ausleben können.

Hier gibt es die Reportage zum Nachhören!