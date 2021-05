Lebensgefährlicher Leichtsinn

Bundespolizisten entdeckten ihn dort stehen auf dem Flachwagen. Der Mann befand sich nah an der Oberleitung und damit in akuter Lebensgefahr. Die Obeleitungen führen in der Regel eine Spannung von 15.000 Volt. Die Polizei konnte den Mann durch laute Rufe dazu bewegen, sich hinzulegen, und dann die Hagener Feuerwehr alarmieren. Außerdem wurde die Oberleitung abgeschaltet.

Der Mann sprang dann einfach so vom Container, konnte aber eingefangen werden. Er war betrunken und gab an, im Rahmen einer Flucht auf den Zug gesprungen zu sein. Durch den Vorfall kam es zu starken Einschränkungen im Bahnverkehr.