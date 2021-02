Lebensgefährlicher Spaß

Die Tücke liegt im schwankenden Wasserspiegel – und das trifft auf beide Seen zu. Zur Erklärung: In natürlichen Gewässern wächst eine Eisschicht langsam nach unten. Auf Stauseen ist die Sache anders: Die Eisschicht reißt bei sinkendem Wasserspiegel, später sickert Wasser nach und gefriert oberflächlich. Das sieht dann stabil aus, ist es aber nicht. Ein weiterer Grund, nicht aufs Eis zu gehen, ist der Naturschutz: Wasservögel ziehen sich in die letzten eisfreien Stücke zurück und reagieren empfindlich, wenn Menschen ihnen da zu nahe kommen.