Lebloser Mann aufgefunden

Die Leiche wurde gegen 18 Uhr entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen war der 32-jährige Mann zuvor in einem Krankenhaus in der Nähe. Im Eingangsbereich des Krankenhauses gab es am späten Nachmittag einen Polizeieinsatz, in den der verstorbene Hagener verwickelt war. Wie der Mann gestorben ist, ist aktuell noch nicht klar. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gab es nicht. Die Todesursache soll nun durch eine Obduktion ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.