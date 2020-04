Leere Stühle auch in Hagen

"Wir brauchen Liquidität", sagt Matthias Hummer. Er ist Vorsitzender des Dehoga in Hagen. Und er kritisiert: eine reduzierte Mehrwertsteuer helfe nicht, wenn man keine Einnahmen hat. Das ist aber genau das Problem bei Kneipen, Discotheken und Clubs, die vom Getränkeverkauf leben. Also müsse ein Rettungspaket her. Auch gelockerte Beschränkungen würden ohne Geldspritzen nur wenig helfen. Denn: Wenn Abstandsregeln eingehalten werden müssen, läuft das auf eine Halbierung der dann möglichen Gästezahlen hinaus. Für die Branche habe Wiedereröffnung höchste Priorität. Deshalb unterstützt sie die Aktion "Leere Stühle" am Freitag.