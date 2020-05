Leiche in Delstern gefunden

Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli bestätigte, dass bereits am Nachmittag ein Mann bei der Polizei eine Leiche gemeldet hatte. Als die Polizei vor Ort ankam, fand sie besagte Leiche in einem Kellerraum. Neben ihr Lagen Werkzeug und Zementsäcke, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Leiche einbetoniert werden sollte. Verdächtigt wird ein 75-jähriger Nachbar. Dieser gab an, einen Tag zuvor mit der Nachbarin in Streit geraten zu sein. Bei den Streitigkeiten soll die 59-jährige Frau umgekommen sein. Die Ermittlungen dauern an.