Leichter ins Frauenhaus?

Am Freitag findet passend dazu in der Volme Galerie ein Frauen-Info-Tag statt. Ziel ist es, die vielfältigen Angebote für Frauen und Familien in Hagen vorzustellen. Schirmherr ist Oberbürgermeister Erik O. Schulz. Hintergrund ist, dass fast alle Frauenhäuser in NRW Tagessätze von bis zu 100 Euro nehmen. Frauen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, können sich einen Platz im Frauenhaus oft nicht leisten. Die Kampagne zielt auf eine verlässlichere Finanzierung der Frauenhausarbeit durch die Politik.