Leidenschaftlicher Start

Radtke wurde dabei ungewöhnlich deutlich: Pausenlos würden in Deutschland Grenzen überschritten. Etwa, wenn im Osten Ratssitzungen nur noch unter Polizeischutz stattfinden könnten, weil sie ansonsten gestürmt würden. Das seien Nazimethoden, und als solche müsse man sie auch benennen. Auch den Angriff auf Vizekanzler Robert Habeck an einem Fährhafen in Schleswig-Holstein verurteilte Radtke scharf. Mit Sorge schaue er auch auf die Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, etwa den Niederlanden. Zum Neujahrsempfang waren mehr Gäste als sonst gekommen. Darunter auch einige Sternsinger und der Oberbürgermeister. Organisiert hatte ihn diesmal die Christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft CDA.