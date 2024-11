Lennearena macht dicht

Ein niederländisches Unternehmen übernimmt die Halle in der Elseyer Straße an der A46. Künftig soll kein Fußball oder Volleyball mehr gespielt werden können, sondern Padel-Tennis. Das ist ein Trendsport, der aktuell weltweit ziemlich wächst. Grob gesagt ist es eine Mischung aus Tennis und Squash. Die Lennearena in der jetzigen Form wird auf jeden Fall zum 31. Dezember Geschichte sein.