Lennebad ab 1.September wieder geöffnet

Maximal 44 Personen gleichzeitig dürfen ins Bad in Hohernlimburg. In der Sauna sind höchstens acht Gäste erlaubt. Das Dampfbad und die Kinderrutsche bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen. Und natürlich müssen alle auf die Abstandsregeln achten und an die Maskenpflicht denken. Details zu den Vorgaben und Einschränkungen finden ihr unter hagenbad.de. Da gibts auch ein Ampelsystem das anzeigt, wie voll ein Bad aktuell sind. Daran können sich die Schwimmer aber nur orientieren. Es kann am Ende trotzdem sein, dass das Bad bereits voll ist.