Lennebad: Alternativen?

Die SPD hatte sich eigentlich schon positioniert: der Rat solle die Sanierung beschließen, obwohl sie 2,4 Mio Euro teurer wird als geplant. Aber auch die konnte mit dem leben, was die Allianz aus CDU, Grünen und Hagen Aktiv als Prüfauftrag auf den Tisch legte.

Die sagt erst einmal, dass sie eine Schwimmbadlösung in Hohenlimburg will. Und sie fragt sich zum Beispiel, ob ein Neubau nicht vielleicht billiger kommt, als die 7,8 Mio Euro teure Sanierung. Auch eine Lösung mit privaten Investoren soll die Verwaltung eruieren. Ansonsten wäre sie auch offen für andere Alternativen, mit denen sich Schul- und Vereinsschwimmen in Hohenlimburg machen lässt.

In der nächsten Ratssitzung im März soll dann entschieden werden.