Lennebrücke in Nachrodt-Wiblingwerde wieder frei

Die alte Brücke musste Ende Januar wegen Flutschäden voll gesperrt werden - und mit ihr die wichtige A45-Umleitungsstrecke über Altena. In der letzten Woche konnte aber die sogenannte Notinstandsetzung abgeschlossen werden. Die Brücke kann deshalb seit Freitag wieder von Autos, Fahrradfahrern und Fußgängern benutzt werden. Gleichzeitig laufen an der Lennebrücke weitere Stabilisierungs-Arbeiten, damit sie zeitnah auch für LKW wieder freigegeben werden kann. Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen müssen aktuell noch einen größeren Umweg in Kauf nehmen.