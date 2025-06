Lenneparkfest und Lennelauf

Am Samstag Nachmittag setzt der Elseyer Turnverein nach dem Auftakt im vergangenen Jahr seinen Lennelauf fort. Auf Strecken zwischen 1,2, 5,4 und 10,8n Kilometern kann amn in verschiedenen Alters- und Leistungsgruppen starten. Der erste Start ist um 13:00 Uhr, Nachmeldungen sind noch am Starttag möglich.

Das Lenneparkfest der CDU ist Tradition im Stadtteil und richtet sich an die komplette Familie. Der Kanu Club Hohenlimburg ist eingebunden, im Kernbereich der Innenstadt gibt es am Abend Livemusik mit "Küppers, Becks und Brinkhoffs. Sonntag setzt sich das Familienprogramm mit Gottesdienst und durchgehendem Bühnenprogramm fort.

Anmeldung für den Lennelauf: 2. Hohenlimburger Lennelauf, 21.06.2025 : : my.race|result