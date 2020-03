Lenneputz

An der Lenne ist am Wochenende Frühjahrsputz. Dafür sorgen die Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg. Seit über 40 Jahren treffen sich Mitglieder des Vereins, um das aufzusammeln, was andere liegen lassen. Gleichzeitig versuchen die Angler, anderen die Bedeutung von Natur, Fluss und Fischen näher zu bringen.

© Radio Hagen