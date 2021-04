Lennerenaturierung: Teil 2

Man kann schon ziemlich gut erkennen, was am Ende dort sein soll: ein naturnaher aufgeweiteter Fluss, der sich auf 2,5 Kilometern selbst sein Bett verändern kann. Mit Überschwemmungsbereichen und Inseln. Ein ordentliches Stück ist fertig. Am kommenden Montag fängt die zweite Bauphase an. Fertig ist das neue Stück Natur zwischen Herbst und Ende des nächsten Jahres.