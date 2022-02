Lennerenaturierung: Teil drei

Das bisherige Renaturierungsergebnis kann sich schon sehen lassen: Die Lenne ist dort nicht mehr in ein kanalartiges Bett eingezwängt, sondern ein Fluss, der sich bei hohem Wasserstand ausbreiten kann. Inseln mittendrin schaffen unterschiedliche Strömungsverhältnisse für unterschiedliche Fisch- und auch Insektenarten.





In den nächsten Tagen muss der WBH aber erst einmal roden - das war auch schon bei Abschnitt eins und zwei so. Erst dann könne die massiven Ufersicherungen aus Rasengittersteinen entfernt und der Fluss aufgeweitet werden. Im Lauf des Jahres wird dann die eigentliche Formarbeit anfangen - am Ende soll der Fluss in einem deutlich verbesserten ökologischen Zustand sein.