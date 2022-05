Lennetal: Signalhörner nerven

Eine Mailanfrage an die Bahn von uns läuft, aber so viel können wir jetzt schon sagen: So etwas macht die Bahn üblicherweise, wenn sie Bauarbeiten an den Gleisen bei laufendem Zugbetrieb macht.

Die Signalhörner klingen immer dann, wenn in den nächsten Minuten ein Zug durch das Gebiet fährt. Damit sollen die Arbeiter an den Gleisen gewarnt werden; die stoppen dann ihre Tätigkeit, bis der Zug vorbei ist.

Wir hoffen, dass wir bis zum Mittag oder frühen Nachmittag eine Antwort von der Bahn bekommen, und dann melden wir, wie lange das dauern wird.