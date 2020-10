Lesen im Lockdown

Im Geschäftsjahr 2019/2020 sind die Umsätze um sechs Prozent gestiegen - und das, obwohl Filialen in den Innenstädten wegen Corona schließen mussten und deutlich weniger Kunden in die Läden kamen.

Auch im laufenden Geschäftsjahr sieht es so aus, als würde sich das Wachstum fortsetzen. Die Digitalisierung soll nun auch in den Läden vor Ort zu spüren sein: Ab Ende Oktober soll der Büchereinkauf mithilfe der Thalia-App bezahlt werden können. Die Zentrale der Buchhandelskette befindet sich bei uns in Hagen.