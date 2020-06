Lesen während der Ferien

Beim "SommerLeseClub" geht es darum, möglichst viele Bücher zu lesen oder Hörbücher zu hören. Als Preis gibt es unter anderem eine Eintrittskarte für das Cinestar. Teilnehmen können diejenigen, die nach den Sommerferien mindestens in die fünfte Klasse kommen. Auch die Bücherei in Dahl hat in den Ferien geöffnet, immer dienstags und donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr. Dort gab es von der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl 1.000 Euro für neue Medien.





Weitere Infos zur Ferienaktion sowie den Corona-Auflagen in den Hagener Büchereien bekommt ihr hier: https://www.hagen.de/web/de/fachbereiche/fb_48sb/fb_48sb_01/stadtbuecherei_hagen.html