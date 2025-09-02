Navigation

«Let's Dance»-Star Zsolt Sándor Cseke ist verlobt

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 08:44

Der «Let's Dance»-Profitänzer Zsolt Sándor Cseke teilt ein ganz besonderes Video mit seinen Followern. Darunter sammeln sich zahlreiche Glückwünsche.

Zsolt Sándor Cseke
© Rolf Vennenbernd/dpa

Leute

Köln (dpa) - Der «Let's Dance»-Tänzer Zsolt Sándor Cseke ist verlobt. Ein Video von dem Antrag veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Verlobten Anna-Lena auf Instagram. «Sie dachte, wir machen nur Urlaubsfotos… aber am Ende hat sie JA gesagt», schrieb der 37-Jährige dazu.

In dem Video posiert das Paar am Strand für Fotos vor der Kamera. Der Tänzer geht vor ihr auf die Knie und hält ihr eine Schachtel mit einem Ring hin, man sieht Anna-Lena nicken und die beiden küssen sich. In ihrer Instagram-Story zeigte die Verlobte ein Foto des Rings und schrieb dazu: «Ich habe Ja zu der Liebe meines Lebens gesagt.

Unter dem Video sammelten sich zahlreiche Glückwünsche für das Paar, auch von anderen Tänzerinnen und Tänzern. Motsi Mabuse, die bei «Let's Dance» in der Jury sitzt, schrieb: «Möge eure Liebe euch durch alle Höhen und Tiefen tragen und euch jeden Tag ein Lächeln schenken.» Auch Turner Fabian Hambüchen, der im Frühjahr in der RTL-Sendung tanzte, sandte Glückwünsche an das Paar: «Genießt das gemeinsame Glück und passt immer gut auf euch auf.»

© dpa-infocom, dpa:250902-930-985343/1
Zsolt Sándor Cseke
«Am Ende hat sie JA gesagt», schrieb der 37-Jährige.© Rolf Vennenbernd/dpa
«Am Ende hat sie JA gesagt», schrieb der 37-Jährige.
© Rolf Vennenbernd/dpa

Weitere Meldungen

Hallervorden zieht auch 2025 beim TV-Publikum

Kino & TV Am 5. September wird Dieter Hallervorden 90. Die ARD widmet ihm eine große Doku zur besten Sendezeit vier Tage vorher. Es geht um seine Erfolge und den Kampf um Anerkennung.

Dieter Hallervorden

Dreharbeiten mit dem Vater – Lilah Pate über Druck am Set

Kino & TV Beim Dreh von «The Runarounds» steht Lilah Pate unter besonderem Druck. Ihr Vater führt Regie und verlangt Großes von ihr. Und die 21-Jährige möchte sich beweisen.

Sondervorführung von "Monster Summer" in Los Angeles

Wie ein Maler zum Speisekarten-Klassiker wurde

Kultur Hauchdünn geschnittenes Rindfleisch, Salz, Pfeffer, ein bisschen Mayonnaise darüber - basta. So serviert es jeder bessere Italiener. Nur stimmt die Geschichte dazu nicht ganz.

„Harry‘s Bar“
skyline