«Let's Dance»-Star Zsolt Sándor Cseke ist verlobt

Köln (dpa) - Der «Let's Dance»-Tänzer Zsolt Sándor Cseke ist verlobt. Ein Video von dem Antrag veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Verlobten Anna-Lena auf Instagram. «Sie dachte, wir machen nur Urlaubsfotos… aber am Ende hat sie JA gesagt», schrieb der 37-Jährige dazu.

In dem Video posiert das Paar am Strand für Fotos vor der Kamera. Der Tänzer geht vor ihr auf die Knie und hält ihr eine Schachtel mit einem Ring hin, man sieht Anna-Lena nicken und die beiden küssen sich. In ihrer Instagram-Story zeigte die Verlobte ein Foto des Rings und schrieb dazu: «Ich habe Ja zu der Liebe meines Lebens gesagt.

Unter dem Video sammelten sich zahlreiche Glückwünsche für das Paar, auch von anderen Tänzerinnen und Tänzern. Motsi Mabuse, die bei «Let's Dance» in der Jury sitzt, schrieb: «Möge eure Liebe euch durch alle Höhen und Tiefen tragen und euch jeden Tag ein Lächeln schenken.» Auch Turner Fabian Hambüchen, der im Frühjahr in der RTL-Sendung tanzte, sandte Glückwünsche an das Paar: «Genießt das gemeinsame Glück und passt immer gut auf euch auf.»