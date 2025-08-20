Letzter Muschelsalat 2025: Zirkus mal anders

Collektiv ContAKT

5 Akrobaten und 1 Musiker machen Zirkus. Das ganz zeitgenössisch und humorvoll in dem Act "Foley", welches Zweisamkeit thematisiert. Gleichzeitig brachte die eigenartige Show aber auch viel Humor mit sich und atemberaubende Akrobatik. Alle Klänge – von Beatbox und Gesang bis Saxophon, Klarinette und Mundharmonika – werden live aufgenommen und mit einer Loop-Station zu elektronischen Beats gemischt. So wird die Musik zur eigenen Bühnenfigur, mit der die Darstellerinnen und Darsteller interagieren, streiten und wachsen. Ein rotes AUX-Kabel zieht sich durch das Stück, stiftet Chaos – und bringt alle wieder zusammen. Die Veranstaltung wird von der Bezirksvertretung Mitte unterstützt.

Der Sommer endet so langsam...

...wenn der letzte Muschelsalat stattfindet. 39 Jahre Geschichte hat das Event in Hagen und es ist aus dem Hagener Sommer nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr blicken Hagener auf ein buntes Programm zurück. Alice im Wunderland, Holmes und Watson, Breakdance und verschiedenste Live-Musik.