LfM Audiopreis: Das sind die Gewinner

In diesem Jahr hat die Landesanstalt für Medien NRW den Audiopreis als Nachfolger des NRW-Hörfunkpreises vergeben. Der Preis richtet sich an Beschäftige im privaten Hörfunk wie an freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Autorinnen und Autoren von Audio-Inhalten wie Podcasts. Wie beim NRW-Hörfunkpreis ist auch das Ziel des Audiopreises, Qualität und Innovation in redaktionellen Beiträgen und in der Werbung zu fördern.

In diesen Kategorien wurden Beiträge ausgezeichnet

Recherche (gestiftet vom DJV NRW e.V.)

(gestiftet vom DJV NRW e.V.) Service/Beratung (gestiftet vom Verband der Betriebsgesellschaften in NRW e. V.)

(gestiftet vom Verband der Betriebsgesellschaften in NRW e. V.) Reportage (gestiftet vom Verband Lokaler Rundfunk in NRW e. V.)

(gestiftet vom Verband Lokaler Rundfunk in NRW e. V.) Moderation

Unterhaltung (beides gestiftet von der Landesanstalt für Medien NRW)

(beides gestiftet von der Landesanstalt für Medien NRW) Werbeformate (gestiftet von radioNRW)

(gestiftet von radioNRW) Preis der evangelischen und katholischen Kirche

Sozialpreis (gestiftet von der Freien Wohlfahrtspflege NRW)

(gestiftet von der Freien Wohlfahrtspflege NRW) Engagement gegen Hass im Netz

Lokale Berichterstattung zu Corona (beide gestiftet von der Landesanstalt für Medien NRW)

Und das sind die Gewinner