Licht aus Ende März

Am 27. März um halb neun am Abend werden überall auf der Welt für eine Stunde die Lichter ausgemacht. Das Ganze ist ein Zeichen für den Klimaschutz. Bei uns in der Stadt wird es am alten Rathaus dunkel. Für die Eart Hour können sich aber auch Firmen, Kultureinrichtungen und Privatleute anmeldet.

Dem WWF geht es darum, die Erderhitzung zu bremsen. Ansonsten drohen Mensch und Natur katastrophale Konsequenzen.

https://www.wwf.de/earth-hour