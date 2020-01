Licht im Marktkiosk in Vorhalle

Früher war er als "Kiosk Reinhardt" bekannt, und seit der Pächter im Sommer letzten Jahres gestorben ist, war er zu. Im Grunde hat also etwas gefehlt in Vorhalle - auch schon deshalb, weil die öffentlichen Toiletten an den Betrieb des Büdchens gebunden sind. Und wie es aussieht, hat die Stadt einen neuen Pächter gefunden; Mitarbeiter des Stadtteilhauses berichten, dass dort im Büdcheninneren ganz offensichtlich Anstalten getroffen werden, bald wieder zu eröffnen.