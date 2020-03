Lichtblicke hilft

Auch Spenden für Corona-Betroffene sind ab sofort möglich. Es geht um Menschen, derzeit Kurzarbeit leisten müssen, massive Einbußen als Selbstständige erleiden und nicht wissen, wie sie für ihre Kinder im Moment die finanziellen Probleme – trotz staatlicher Unterstützung – stemmen sollen. Für diese Menschen will die Aktion Lichtblicke in dieser Krise da sein. Wir können natürlich nicht die großen finanziellen Probleme lösen. Es geht um einen Lichtblick in schweren Zeiten.

Hilfesuchende Familien mit Kindern aus NRW können sich per Mail an das Lichtblicke-Büro wenden. coronahilfe@lichtblicke.de