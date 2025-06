Lichterzauber an Hagens Seen

Die Wassersportler an den Seen hatten alles was schwimmt mobilisiert, um dann an jedem See Bootsparaden abzuhalten.

Ins Leben gerufen wurde das Ganze vom Dachverband Stadt.Land.Ruhr. Konkret umgesetzt wird das Seeleuchten vor Ort dann von den Wassersportvereinen an den beiden Seen. Das Event hat es bereits das zweite mal gegeben.

