Liebst Du Deinen Nächsten?

Ökumenischer Neujahrsempfang

Auch eine Beratungsstellen-Leiterin und ein ärztlicher Verwaltungschef sind mit dabei. Hintergrund für die Wahl dieses Themas sind die Berichte über Angriffe gegen Rettungskräfte, Pflegepersonal oder Ärzte und der auch in anderen Bereichen der Gesellschaft rauer gewordene Ton. Mit der Diskussion zum Jahresauftakt wollen die Kirchen an der öffentlichen Debatte teilnehmen und sich auf die Suche nach Lösungen machen. Der Neujahrsempfang findet am kommenden Samstag im Rathaus an der Volme statt.