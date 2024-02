Linke gegen Bezahlkarte

Aktuell bekommen Flüchtlinge ihr Geld in Bar ausbezahlt. Durch die Karte soll der Verwaltungsaufwand geringer werden. Außerdem soll es für die Geflüchteten schwerer werden, Geld in ihre Herkunftsländer zu überweisen. Die Linke sieht das kritisch. Durch die Karte nehme man den Flüchtlingen das Recht einzukaufen, was und wo sie möchten. Außerdem bezweifelt die Partei, dass durch die Karte der bürokratische Aufwand kleiner wird. Die Linke hat deshalb in der letzten Ratssitzung gegen die Einführung gestimmt. Allerdings ohne Erfolg. Der Rat hat beschlossen die Bezahlkarten einzuführen, sobald es eine landeseinheitliche Regelung gibt.