LKW: Reifen verloren, 15 km weiter gefahren

Eine Autofahrerin hatte hinter dem LKW beobachtet, wie an dem Fahrzeug ein Reifen platzte und sich die Reste auf der Fahrbahn verteilten. Sie konnte nicht mehr ausweichen, fuhr über Teile und zog sich einen Schaden am Auto zu. Ihre Versuche, den LKW auf die Sache aufmerksam zu machen, scheiterten, also rief sie die Polizei. Die fand den LKW und sagte dem Fahrer er solle warten, damit die Polizisten sich um die Frau kümmern konnten. Die Zeit nutzte der LKW-Fahrer, um sich davon zu machen. Mit der kaputten Felge zog er eine 15 Kilometer lange Riefe in die Fahrbahn, der die Polizisten nur folgen mussten.

An einer Bushaltestelle in Hagen stellten sie ihn: sei Führerschein war sowieso zur Sicherstellung ausgeschrieben. Die Polizei verbot ihm, weiter zu fahren.