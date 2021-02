Lockdown erneut verlängert: Auf diese Punkte haben sich Bund und Länder geeinigt

Mit rund einer Stunde Verspätung ist am Mittwoch-Nachmittag die nächste Bund-Länder-Runde zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten gestartet. Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen stetig gesunken waren, gab es erste Lockerungs-Debatten im Vorfeld. Nun steht fest: Viel wird erstmal nicht gelockert.

Der Lockdown, der in seiner Form schon mehrere Wochen besteht, wird noch einmal verlängert. Diesmal bis mindestens 7. März. Die Befürchtung, dass sich Coronavirus-Mutationen doch noch ausbreiten könnten, seien zu groß.

Streitpunkt Schulen: Nun dürfen Länder frei entscheiden

Ein Thema, das besonders viele Menschen seit Monaten bewegt, ist das Thema Schule. Während das Kanzleramt die Schulen auch weiterhin geschlossen halten wollte, preschten erste Länder mit Ankündigungen vor, gewisse Schulklassen wieder in den Präsenzunterricht zurückbringen zu wollen. Am Ende steht nun fest, dass die Länder von nun an frei entscheiden dürfen, wie und wann sie Präsenz- oder Wechselunterricht erlauben. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob Lehrer und Erzieher früher als gedacht geimpft werden können.

Friseure dürfen früher öffnen - Inzidenz von 35 nun wichtig

Während der Einzelhandel oder die Gastronomie vorerst geschlossen bleiben, haben sich die Beteiligten der MPK am Mittwoch darauf verständigt, dass Friseursalons ab 1. März wieder öffnen dürfen.

Die Einzelhändler erhalten zumindest aber ein wenig Planungssicherheit. Denn die Runde hat sich darauf geeinigt, dass ab einem Inzidenz-Wert von 35 Geschäfte im März wieder aufmachen dürfen. Das heißt: Mit dieser Inzidenz treten offensichtlich weitreichende Lockerungen in Kraft.

Die Beschlüsse im Überblick

Lockdown verlängert bis 7. März - Lockerung ab Inzidenz-Wert von 35

Öffnung bei Schulen und Kitas ab sofort Ländersache - NRW wird eigenen Fahrplan präsentieren

Friseure dürfen am 1. März öffnen, Geschäfte ab Inzidenz-Wert von 35

Vorziehen von Erziehern und Grundschullehrern bei Impfungen

Autor: Joachim Schultheis