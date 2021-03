Loc´kerungen ab Montag

Ab Morgen gibt es etwas mehr Normalität in der Stadt. Wichtig dabei ist vor allem, dass die 100-Grenze beim Inzidentwert eingehalten wird. Deswegen gilt weiter Maskenpflicht im Hagener Zentrum, am Bahnhof und in den Stadtteilzentren von Boele, Elsey, Haspe und Hohenlimburg.

© shutterstock.com