Lounge-Veranstaltung im Lutz

Das Angebot ist besonders für Lehrkräfte, Erzieherinnen, Erzieher und Personal aus der Kinder- und Jugendarbeit gedacht. Es werden Neuproduktionen des Theaters vorgestellt. Außerdem möchten die Theatermitarbeiter mit den Teilnehmern darüber sprechen, wie jungen Menschen das Theaterangebot so schmackhaft wie möglich gemacht werden kann. Das Treffen ist am Montag um 16 Uhr. Wer dabei sein will, muss sich vorher anmelden.





Anmeldung per Mail an: marketing@theaterhagen.de

Fragen beantwortet Marketingreferent Marek Szabowski unter der Nummer 02331 / 2073222