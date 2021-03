Luca soll nach Hagen

Die Stadt ist schon seit geraumer Zeit mit den Entwicklern von Luca in Kontakt: Anstatt seine Daten auf einen Zettel zu schreiben, wenn man ein Restaurant besucht scannt man einen QR-Code an der Restaurantür ein, oder aber, man lässt seine eigenen QR-Code vom Restaurant scannen. Kommt es zu einer Coronainfektion, kann so die Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt digital erledigt werden, denn das kann die Daten dann bekommen.

Die Stadt hat auch gute Chancen, in ein Lucamodellprojekt zu kommen. Das wäre deshalb gut, weil normalerweise die Städte im Gegensatz zu Privatleuten für die Nutzung Lizenzgebühren zahlen müssen. Im Modellprojekt fallen die Kosten erst einmal nicht an.