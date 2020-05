Lutz darf wieder spielen

Jeweils 30 Leute können pro Vorstellung dabei sein. In Zuschauerraum gelten Abstandsregeln. Wer im Haus unterwegs ist, muss eine Maske tragen. Sechs verschiedene Stücke für die unterschiedlichsten Altersklassen gibt es im Juni, einige der Produktionen können auch auswärts für Vorstellungen in Schulen gebucht werden. Die Vorstellungen im Lutz starten am 7. Juni mit "Der fliegende Koffer". Schon ab Dienstag ist die Theaterkasse wieder für den Vorverkauf geöffnet.