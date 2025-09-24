LUTZ zeigt "Der zerbrochene Krug"

Im zerbrochenen Krug geht es um Machtmissbrauch, sexuelle Nötigung und eine Gesellschaft, die alle Lügen mitträgt. Im Spiegel aktueller Tendenzen, Lügen medial als Wahrheiten zu verbreiten, bleibt dabei allen das Lachen im Halse stecken. Denn die Texte von Kleist scheinen auch nach über zweihundert Jahren immer noch brandaktuell. Inszeniert hat das Lustspiel die LUTZ-Leiterin Anja Schöne. Neben den normalen Abend-Vorstellungen sind zusätzlich Aufführungen speziell für Schulen geplant.