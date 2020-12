LWL: Dickes Haushaltsloch

Der Landschaftsverband unterhält westfalenweit Förderschulen, Krankenhäuser und Museen. In Hagen ist es zum Beispiel das Freilichtmuseum. Die Städte und Kreise im Zuständigkeitsgebiet zahlen Umlagen, damit der LWL seine Aufgaben finanzieren kann – und diese Umlagen werden coronabedingt deutlich weniger. In Hagen liegt das Minus bei 1,17 Millionen Euro. Das ist zwar weniger Geld, dass die Stadt dann an den LWL zahlt – aber der wiederum fürchtet nun, zu wenig Geld zu haben. Der LWL geht davon aus, dass es auch im übernächsten Jahr ein großes Loch im Haushalt geben werde.