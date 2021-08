LWL in Hagen

Hauptaufgabe des LWL ist die Unterstützung von Pflegebedürftigen und von Menschen mit Behinderungen. Wichtig ist, ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Der LWL fördert daher das ambulant betreute Wohnen als Alternative zu Wohnheimen. Im vergangenen Jahr unterstützte der Kommunalverband deshalb 733 Menschen in Hagen dabei, alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben zu können.

Bei uns in Hagen betreibt der LWL aber auch das Freilichtmuseum.