Mach 'nen Schuh draus!

Ende Juni wandert er im Namen der "Hikinghelden" 171 Kilometer am Stück! Wer möchte, kann ihn pro gelaufenen Kilometer unterstützen. Das gesammelte Spendengeld geht an den Verein Unsichtbar, der davon wiederum Schuhe für Obdachlose kaufen will, sagt Marc Katzer.

© Radio Hagen

Falls ihr Marc Katzer unterstützen möchtet, findet ihr HIER alle Infos!