Madamfo Prinzenpaar

Darüber hinaus soll bei einem Handball-Benefizspiel in der Hasper Rundturnhalle möglichst viel Geld zusammenkommen. Am 24. Januar zieht Prinz Dennis für den Guten Zweck auch selber die Handballschuhe an.





Termin Benefizspiel: 24. Januar - 20.30 Uhr - Rundturnhalle Haspe - Eintritt gegen Spende





