Märkische Bank: Fazit für 2021

Die Geschäftserträge konnte um 3,9 Prozent gesteigert werden.

Die Bank hat in diesem Jahr 230 Mio Euro an neuen Krediten vergeben - zwei Drittel davon an Geschäftskunden, ein Drittel an Privatkunden. Ebenfalls positiv: Es habe im vergangenen Jahr keine Kreditausfälle gegeben - trotz Corona und Hochwasser.





Die Bank schüttet an ihre Anteilseigner eine Dividende von 3 Prozent aus. Darin sind 0,5 Prozent Jubiläumszugabe enthalten, denn die Märkische Bank hat in diesem Jahr ihr 125tes Jubiläum.