Märkische Bank in Dahl vor dem Abriss

"Wir bauen die Filiale also wieder neu auf!" Bis dahin dient der provisorische Beratungs-Container als Anlaufstelle. In den letzten Wochen ist offenbar immer klarer geworden, dass alles Renovieren nichts nützt - der entstandene Hochwasser-Schaden ist so groß, dass das Gebäude abgerissen werden muss. Wichtige Info für die Kunden: Bargeldannahmen & -ausgaben am Schalter sind derzeit nur in der Filiale in Breckerfeld möglich.