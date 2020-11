Mahnwache vor dem Hawker-Gelände - 200 Mitarbeiter kämpfen um ihren Job

Im Juni 2021 soll die Batterieproduktion hier in Hagen eingestellt werden. 200 Mitarbeiter würden dadurch ihren Job verlieren. Das alles vor dem Hintergrund, dass Hawker hier in Hagen ein Traditionsunternehmen ist - seit rund 130 Jahren in Wehringhausen. Deshalb ist auch der Betriebsratsvorsitzende Andreas Koll zur Mahnwache gekommen.





© Radio Hagen