Maikranz in Haspe

Die üblichen Feierlichkeiten rund um den 1. Mai konnte es in diesem Jahr wegen der aktuellen Corona-Situation nicht geben. Wie es aber Tradition und Brauchtum wollen, haben die lämpeströter aus Haspe den Maikranz auf den Gewerkebaum an der Kölner Straße gesetzt, damit die Leute etwas Positives in dieser schwierigen Zeit haben.

© Michael Kröner