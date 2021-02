Mal etwas aufräumen in Hagen...

Man trifft sich einfach am kommenden Karnevalssonntag um 1300 Uhr am Allerwelthaus. Anmelden ist nicht nötig, Und dann geht es mit den nötigen Utensilien bewaffnet in die Natur, aber auch an Straßen und Lieblingsplätze, um Unrat aufzusammeln. Mitmachen kann jeder, der möchte. Am Allerwelthaus gibt es Sonntag Mittag die Müllsäcke; Handschuhe und Zangen muss man selbst mitbringen.