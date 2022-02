Mammutmarsch für guten Zweck

Der Hagener war vergangenes Jahr schon 55 Kilometer unterwegs, hat daraus einen Spendenlauf gemacht. Am Ende konnte er eine hart vom Hochwasser getroffene Hagener Familie unterstützen - mit über 10 000 Euro. Für Marc war klar: Das mache ich noch mal, aber nicht alleine.

© Radio Hagen

Ins Auge gefasst hat er den nächsten Mammutmarsch, der ist im April (am 23.) in Duisburg. Diesmal soll Geld für einen Hagener Verein zusammen kommen, der ein Kinderheim in Südafrika unterstützt. Wer unterstützen oder teilnehmen möchte findet alle Infos auf Marcs Homepage.