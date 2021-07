Man braucht gutes Password

Das kann nicht nur unangenehm, sondern im schlimmsten Fall auch teuer werden, wenn zum Beispiel der Online-Banking-Zugang oder sonstige private Accounts geknackt werden. Damit es gar nicht erst soweit kommt, gibt es die Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark". Einem sogenannten "Cyber-Angriff" kann man nämlich schon mit wenigen Mitteln vorbeugen. Polizei Hagen bietet deshalb gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Hagen regelmäßig Telefonsprechstunden zum Thema an. Die nächste ist morgen.





Am Mittwoch, 07. Juli 2021 10-12 Uhr können Sie individuelle Fragen stellen und sich über das Thema austauschen um das Risiko zu minimieren Weitere Telefonsprechstunden finden jeweils mittwochs von 10-12 Uhr an folgenden Terminen statt: 25. August, 22. September, 20. Oktober, 10. November sowie am 08. Dezember.