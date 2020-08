Mann niedergestochen

So weit es die Polizei weiß, passierte folgendes: Beide Männer hielten sich am Morgen in der Mittelstraße auf. Der 38-Jährige ging ohne erkennbaren Grund auf den anderen Mann los und stach ihm mit einem Küchenmesser in den Nacken. Dann flüchtete er in Richtung Johanniskirchplatz. Zeugen beschrieben der Polizei den Mann, die Beamten machten ihn in der Hochstraße ausfindig, als der geraden in seine Wohnung flüchten wollte. Dort griff er die Polizisten mit einer Holzlatte und einem Stuhl an. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte wurde der aggressive Mann festgenommen. Was ihn zu der Tat bewegt hat, ist noch nicht klar.