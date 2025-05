Mann stirbt bei Wohnungsbrand

In dem Haus lebten insgesamt sechs Personen. Fünf von ihnen konnten sich selbstständig ins Freie retten. In der Wohnung, in der das Feuer vermutlich ausbrach, lebte ein 97-jähriger Mann. Die Feuerwehr entdeckte ihn leblos in der Wohnung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Feuer in Hohenlimburg © Alex Talash Feuer in Hohenlimburg © Alex Talash

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sowohl Berufs- als auch Freiwillige Feuerwehrleute kämpften unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen. Ein Feuerwehrmann ist aufgrund der enormen Hitze kollabiert. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Die betroffene Wohnung ist vollständig ausgebrannt, das gesamte Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar. Eine Bewohnerin wurde vom Ordnungsamt in einem Hotel untergebracht, die übrigen fanden bei Freunden oder Verwandten Unterschlupf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Noch ist unklar, was das Feuer ausgelöst hat.