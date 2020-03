Mann zerlegt Jaguar am Landgericht

So gegen viertel vor sieben gestern Abend fuhr der 30-Jährige von der Innenstadt aus in Richtung A 46. In Höhe des Landgerichtes streifte er mit dem rechten Kotflügel des Jaguar ohne erkennbare Ursache eine Mauer. Das Auto kam ins Schleudern und drehte sich. Der Jaguar muss für etwa 10 000 Euro repariert werden. Der Mann hat keinen gültigen Führerschein. er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.